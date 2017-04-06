Больше половины украинцев не знают, как будет работать безвизовый режим с ЕС

Три четверти украинцев (75%) не знают, как будет работать новый безвизовый режим с ЕС. К такому выводу пришли специалисты Киевского международного института социологии.

Так, в ходе опроса только 25% респондентов правильно ответили на вопрос, как долго можно будет находиться на территории Евросоюза без визы (90 дней). Более того, чуть более трети опрошенных (33%) знают, что обязательным условием для въезда в ЕС по новым правилам является наличие биометрического загранпаспорта.

Ранее депутат Верховной рады Александр Вилкул заявил, что безвиз не имеет значения для 99% украинцев.

Напомним, сегодня Европейский парламент одобрил упрощение визового режима для украинцев. По новым правилам для краткосрочных туристических и деловых поездок длительностью не более 90 дней виза украинцам больше не нужна (при условии наличия биометрического загранпаспорта). В ближайшее время все изменения должен одобрить Совет ЕС.