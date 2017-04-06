Пухлый китайский мальчик покорил американскую публику зажигательным танцем

Номер четвероклассника Сюнфэя на шоу талантов за несколько дней набрал почти 400 тысяч просмотров.

10-летний Сюнфэй из Китая стал звездой, станцевав на американском шоу талантов Little Big Shots. На видео, которое за пару дней набрало более 370 тысяч просмотров, четвероклассник беседует с ведущим шоу, а потом демонстрирует зажигательный танец.

— Я начал заниматься латиноамериканскими танцами для того, чтобы сбросить лишний вес. Когда я начинал, я даже не мог предположить, что это будет настолько горячо, — сказал Сюнфэй.

Его танец был таким завораживающим, что в пляс пустился даже ведущий.