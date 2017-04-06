Путин и Нетаньяху обсудили инцидент с химоружием в Сирии

Российский президент отметил, что нельзя озвучивать безосновательные обвинения без результатов расследования.

Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В пресс-службе главы государства сообщили, что российский лидер подчеркнул неприемлемость безосновательных обвинений по поводу инцидента с химоружием в Идлибе. Беседа состоялась по инициативе израильской стороны.

— Состоялся обмен мнениями в связи с произошедшим 4 апреля в сирийской провинции Идлиб инцидентом с химическим оружием. Владимир Путин, в частности, подчеркнул неприемлемость выдвижения безосновательных обвинений против кого-то бы то ни было до проведения тщательного и беспристрастного международного расследования. Условлено о продолжении контактов, — отметили в пресс-службе.

Нетаньяху выразил соболезнования родным и близким погибших в результате теракта в метро Санкт-Петербурга. Была отмечена важность усилий мирового сообщества в борьбе с терроризмом.