Россия заняла четвёртое место в рейтинге по количеству смертей от курения

В 2015 году эта пагубная привычка стала причиной смерти 283 тысяч человек в нашей стране.

Согласно результатам исследования, Россия оказалась на четвёртом месте по количеству курильщиков и смертей, связанных с курением. Об этом пишет портал "Дни.ру".

Так, в 2015 году эта пагубная привычка стала причиной смерти 283 тысяч человек в нашей стране. Оказалось, что в России курят свыше восьми миллионов женщин, то есть 12% всех жительниц страны. Курильщиков среди представителей сильного пола в России намного больше — почти 25 миллионов (38% мужского населения).

Отметим, что среди подростков (15–19 лет) в нашей стране курят 11,8% девушек и 22,4% юношей.

Больше всего смертей среди никотинозависимых — в Китае. На втором месте по числу умерших от табакокурения оказалась Индия. За ней следуют США. Затем — Россия.

Учёные подсчитали, что на планете проживает миллиард никотинозависимых людей. В 2015 году на заболевания, связанные с курением, пришлось более 11% всех смертей в мире.