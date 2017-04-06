ФК "Анжи" попросил не назначать матчи на пятницу из-за намаза

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ФК "Анжи" попросил не назначать матчи на пятницу из-за намаза

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Фото:© РИА Новости/ Максим Богодвид

Футбольный клуб "Анжи" (Махачкала) направил руководству РФПЛ обращение, в котором попросил не назначать домашние матчи по пятницам. Об этом сообщила газета "Известия".

Пятница — особенный для дагестанцев, как и для всех мусульман, день недели. Люди стараются в этот день совершать коллективный пятничный намаз, посвящают себя семье и близким, и этот день является не самым удобным для посещения матчей любимой команды

Обращение "Анжи" к руководству РФПЛ

Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

В клубе также отметили, что совершение пятничного намаза "не может не сказаться на заполняемости трибун".

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