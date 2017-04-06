Минтруд назвал самые востребованные профессии 2017 года

Министерство труда составило список самых востребованных профессий в 2017 году. Как передаёт RT, ссылаясь на данные ведомства, больше всего работодатели заинтересованы в специалистах высшей квалификации в сфере науки, техники и некоторых гуманитарных областях.

Высокий спрос при этом сохраняется на работников сферы образования, здравоохранения, науки и культуры. Не остаются без работы и специалисты в таких отраслях, как промышленность, строительство и транспорт.

Назвали в ведомстве и аутсайдеров — представителей профессий, которые, увы, чаще всего становятся безработными. Среди них бизнесмены, административные работники и руководители.

Тем не менее в Минтруде прогнозируют, что на данный момент России не угрожает безработица. Сейчас она находится на уровне 5,6% от уровня экономически активного населения и не должна превысить отметки в 5,9%.