Украинские силовики подорвались на собственном минном поле в Донбассе

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Украинские силовики подорвались на собственном минном поле в Донбассе

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Фото: flickr.com/Kaban Pyatak

Украинские силовики подорвались на собственном минном поле, когда направлялись к линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой ЛНР Андрей Марочко.

— Во время перемещения автомобиля ЗИЛ-131, принадлежавшего взводу управления первого гаубичного артиллерийского дивизиона 44-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ, произошёл его подрыв в районе населённого пункта Троицкое на своих минных полях, — отметил Марочко.

В результате ранения получил водитель автомобиля. Сама машина не подлежит восстановлению.

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