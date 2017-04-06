Украинские силовики подорвались на собственном минном поле в Донбассе

Украинские силовики подорвались на собственном минном поле, когда направлялись к линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой ЛНР Андрей Марочко.

— Во время перемещения автомобиля ЗИЛ-131, принадлежавшего взводу управления первого гаубичного артиллерийского дивизиона 44-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ, произошёл его подрыв в районе населённого пункта Троицкое на своих минных полях, — отметил Марочко.

В результате ранения получил водитель автомобиля. Сама машина не подлежит восстановлению.