"Питер — Мы с тобой". Тысячи москвичей пришли почтить память жертв теракта

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"Питер — Мы с тобой". Тысячи москвичей пришли почтить память жертв теракта

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Сегодня на Манежной площади в Москве проходит вечер памяти "Питер — Мы с тобой". Его организаторами выступили Московская федерация профсоюзов, Профсоюз работников метрополитена, Профсоюз работников транспорта, а также Транспортная ассоциация московской агломерации.

Напомним, 3 апреля примерно в 14:30 в вагоне метро Петербурга произошёл взрыв. В результате погибло 13 человек, ещё более 70 пострадали. Позже было установлено, что террористом-смертником оказался 22-летний Акбаржон Джалилов.

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