Китайские хирурги спасли оторванную руку мужчины, пришив её к ноге

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Китайские хирурги спасли оторванную руку мужчины, пришив её к ноге

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В округе Сюйчжоу в Восточном Китае работник фабрики потерял кисть в тот момент, когда станок, на котором он работал, вышел из строя. Об этом сообщает издание Metro.

<p>Фото: AsiaWire</p>

Когда мужчину привезли в госпиталь, врачи остановили кровотечение, однако ткани были слишком повреждены и медики не смогли пришить руку. Было принято решение пришить её к ноге, чуть ниже икры. Спустя месяц после происшествия кисть вернули на место.

<p>Фото: AsiaWire</p>

Операция заняла восемь часов и прошла успешно. Спустя семь месяцев мужчина сообщил, что к нему возвращается чувствительность. Врачи продолжают следить за чудо-пациентом и считают, что движения кисти также могут восстановиться.

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