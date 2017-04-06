ИГИЛ взяло ответственность за нападение на сотрудников Росгвардии в Астрахани

Террористическая организация ИГИЛ* взяла на себя ответственность за нападения, совершённые в Астраханской области на сотрудников Росгвардии. Об этом сообщает агентство Amaq, которое публикует новости группировки.

В сообщении говорится, что именно члены ИГИЛ убили двоих полицейских два дня назад, а также минувшей ночью совершили нападение на наряд Росгвардии.

Ранее сообщалось, что все четверо напавших были ликвидированы. Один — при нападении, второй скончался от ранения, третий и четвёртый были окружены и нейтрализованы.

В СК РФ предположили, что нападение произошло из-за неприязни преступников к правоохранительным органам. Они намеревались завладеть табельным оружием, чтобы применить его в других преступлениях.

* Организация запрещена в РФ по решению Верховного суда.