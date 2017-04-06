Министра образования Рязани с переломами госпитализировали после ДТП

Женщина была доставлена в больницу с переломом грудины, костей кисти, пальца и множественными ушибами мягких тканей лица.

В районе села Турлатова на трассе М5 произошло столкновение трёх автомобилей, в одном из которых находилась министр образования Рязанской области 56-летняя Ольга Щетинкина.

Правительственная "тойота-камри" столкнулась с двумя иномарками, одну из которых отбросило от удара на несколько метров.

По информации источника, после ДТП Ольга Сергеевна была доставлена в Областную клиническую больницу Рязани с переломом грудины, костей кисти, пальца и множественными ушибами мягких тканей лица.

По факту происшествия проводится проверка.

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