Министра образования Рязани с переломами госпитализировали после ДТП

В районе села Турлатова на трассе М5 произошло столкновение трёх автомобилей, в одном из которых находилась министр образования Рязанской области 56-летняя Ольга Щетинкина.
Правительственная "тойота-камри" столкнулась с двумя иномарками, одну из которых отбросило от удара на несколько метров.
По информации источника, после ДТП Ольга Сергеевна была доставлена в Областную клиническую больницу Рязани с переломом грудины, костей кисти, пальца и множественными ушибами мягких тканей лица.
По факту происшествия проводится проверка.
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