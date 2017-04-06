Финансирование госпрограммы развития АПК на 2018–2020 годы сократили в 1,7 раза

В Минсельхозе уточняют, что изначально на неё в эти годы предполагалось потратить 1,012 триллиона рублей.

Финансирование государственной программы развития сельского хозяйства в 2018–2020 годы сократили в 1,7 раза с предполагавшихся до того 1,012 триллиона руб. Соответствующее постановление Правительства РФ подписал 31 марта 2017 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщили в Министерстве сельского хозяйства.

В утверждённом новом варианте программы закрепляется финансирование в 215,8 млрд рублей в 2017 году, 197,9 млрд рублей — в 2018 году и 194 млрд — в 2019 году. В 2020 году ожидается выделение ещё 194,06 млрд рублей.

Изменения в программе коснулись не только финансирования, но также целевых показателей по производству зерновых и молока. Предполагается, что в 2017 году должно быть произведено 104 млн тонн зерновых, в 2018-м — 106 млн тонн, 108 млн тонн — в 2019-м, 110 млн тонн — в 2020-м. Молока в этом году рассчитывают произвести 31,09 млн тонн, в 2018 году — 31,31 млн, в 2019 году — 31,561 млн, в 2020 году — 31,9 млн.