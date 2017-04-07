"Пьяная баба змее не хозяйка". Женщина обменяла чужого удава на бутылку водки

Жительница Санкт-Петербурга Ирина Андреевская разместила в социальных сетях объявление о поиске своего удава. Женщина строила для любимого питомца удобный террариум и на этот период отдала рептилию по кличке Кассандра своей свекрови. Однако родственница Ирины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решила продать удава двум случайным прохожим за бутылку водки.

Жительница Петербурга отдала своего удава свекрови на передержку Родственница напилась и продала рептилию случайному прохожему. За бутылку водки. Фото: vk.com

Ирина начала искать Кассандру с помощью соцсетей, уточняя, что рептилия очень голодная и опасная. Вскоре хозяйке змеи позвонила женщина, которая заявила, что её сын принёс домой подходящую под описание рептилию как раз в день пропажи. Женщина переживала, что удав может съесть домашнюю собаку — йоркширского терьера — и поэтому без сожаления отдала змею законной владелице.

Сейчас Кассандра находится в отличном состоянии и уже вернулась к своей хозяйке.