Российский борец Ахмедов получит золото ОИ-2008 из-за дисквалификации соперника

Российский борец вольного стиля, серебряный призёр Олимпийских игр — 2008 в Пекине Бахтияр Ахмедов теперь сдаст серебро и получит вместо него золото той олимпиады. Дело в том, что Международный олимпийский комитет аннулировал результаты соперника Ахмедова — спортсмена из Узбекистана Артура Таймазова. Об этом сообщает сайт Объединённого мира борьбы (UWW).

Таймазова, в допинг-пробе которого обнаружено запрещённое вещество туринабол, обязали вернуть медаль. Серебряным призёром теперь станет Давид Мусульбес, а бронзовым — кубинец Дисней Родригес Валера.

Таймазов сообщил о намерении подать апелляцию на лишение медали.