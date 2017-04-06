Климкин заявил, что Россия пытается испортить отношения Украины и Венгрии

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Климкин заявил, что Россия пытается испортить отношения Украины и Венгрии

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал в своём "твиттере", что после якобы неудачной попытки испортить отношения Украины и Польши Россия решила разрушить дружбу Украины и Венгрии.

— Похоже, что Россия после неудачных попыток испортить украинско-польские отношения взялась за наши дружеские отношения с Венгрией. Противодействуем провокациям вместе, — написал Павел Климкин.

Напомним, ранее появилась информация, что неизвестные вандалы повредили венгерский флаг на западе Украины. Об этом Климкин также написал в "Твиттере".

— С огорчением узнал о повреждении венгерского флага неподалёку от Берегового. Решительно осуждаю этот акт вандализма. Делаем всё, чтобы найти виновных, — заявил глава МИД Украины.

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