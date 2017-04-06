Климкин заявил, что Россия пытается испортить отношения Украины и Венгрии

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал в своём "твиттере", что после якобы неудачной попытки испортить отношения Украины и Польши Россия решила разрушить дружбу Украины и Венгрии.

Схоже, що Росія після невдалих спроб зіпсувати укр-пол відносини взялася за наші дружні взаємини з Угорщиною. Протидіємо провокаціям разом. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 6 апреля 2017 г.

— Похоже, что Россия после неудачных попыток испортить украинско-польские отношения взялась за наши дружеские отношения с Венгрией. Противодействуем провокациям вместе, — написал Павел Климкин.

Напомним, ранее появилась информация, что неизвестные вандалы повредили венгерский флаг на западе Украины. Об этом Климкин также написал в "Твиттере".

З прикрістю довідався про пошкодження угорського прапора неподалік Берегова.Рішуче засуджую цей акт вандалізму.Робимо все, щоб знайти винних — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 6 апреля 2017 г.

— С огорчением узнал о повреждении венгерского флага неподалёку от Берегового. Решительно осуждаю этот акт вандализма. Делаем всё, чтобы найти виновных, — заявил глава МИД Украины.