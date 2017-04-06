Комбаты ДНР рассказали, для чего в республике объявили мобилизационный сбор

По словам командиров, они за считанные часы готовы вооружить людей и дать отпор противнику.

Комбаты ДНР в интервью Лайфу рассказали, для чего в республике был объявлен мобилизационный сбор.

— Вот эти сборы. Численность у нас тут добровольцев порядка 30 тысяч человек.. Это ещё раз даёт понять, что республика наша будет жить, строить своё государство, как хочет она, — говорит командир батальона "Спарта" Воха. — Я рекомендую вам не злить этих ребят. Придёт время, они возьмут в руки оружие. И вы ощутите всю ненависть Донбасса, который вы три года пытаетесь уничтожить.

Как рассказал командир Второго отдельного мотострелкового батальона с позывным Малой, военнослужащие ДНР уже достаточно длительное время крепко держат оборону, из-за чего противник никак не может пройти дальше.

— На сегодняшний день мы собрали мобилизационный сбор, чтобы все увидели, на что мы способны. Мы даём понять, если противник надумает сделать лишнее движение к нам, — мы готовы в считанные часы собрать это же количество людей, вооружить, подготовить и дать отпор противнику, — отметил Малой.