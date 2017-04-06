Завтра в центре Москвы ограничат движение транспорта

Движение транспорта в центре Москвы будет ограничено в пятницу с 06:00 до 07:00 в связи с репетициями парада ко Дню Победы на Красной площади. Сообщение об этом появилось на сайте столичного МВД.

— В связи с тренировочными учениями, связанными с проведением военного парада на Красной площади 9 мая 2017 года, 7 апреля 2017 года с 06:00 до 07:00 будет ограничено движение транспорта на участке проезда Девичьего Поля от перекрёстка с улицей Плющихой до перекрёстка с Новоконюшенным переулком, — говорится в сообщении.

Москвичам правоохранители напоминают о необходимости заранее планировать маршруты своих поездок.