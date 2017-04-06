Американский посол призывает Украину не отступать от минских договорённостей

Посол США на Украине Мари Йованович призывает страну не выходить из минского переговорного процесса. Об этом она сказала во время своего выступления в рамках панельной дискуссии на Киевском форуме по безопасности. По мнению посла, это может помочь Украине заслужить поддержку международного сообщества.
— Я думаю, что если мы отойдём от Минска — когда я говорю "мы", я считаю важным, чтобы международное сообщество оставалось объединённым вокруг Украины по этому вопросу... Я не призываю Украину поступиться интересами в переговорах, а скорее, быть и восприниматься хорошим партнёром в этом переговорном процессе, — сказала Йованович.
Также она подчеркнула, что минские соглашения содержат все необходимые аспекты урегулирования данного конфликта.
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