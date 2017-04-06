Следователи нашли мужчину, рассылавшего через TOR призывы к беспорядкам

Речь идёт о браузере, обеспечивающем анонимность действий пользователя в Интернете.

Личность мужчины, подозреваемого в призывах к организации массовых беспорядков в центре Москвы, установили, его уже задержали. Об этом Лайфу сообщили в ГСУ СК по Москве. В отношении предполагаемого провокатора возбуждено дело по статье "Призыв к массовым беспорядкам".

— Несмотря на особую сложность расследования, связанную с тем, что преступление совершено с использованием высокотехнологичных средств в сфере компьютерных технологий, следователями Главного управления совместно с сотрудниками ГУ МВД по городу Москве в кратчайший срок установлен и задержан мужчина 1992 года рождения, подозреваемый в совершении указанного преступления, — сообщили в ведомстве.

Предварительно установлено, что подозреваемый размещал призывы к беспорядкам с помощью специального программного обеспечения, позволяющего скрыть его активность в Интернете, и с использованием серверов, находящихся на территории иностранных государств.

Напомним, первая несогласованная акция в Москве состоялась 26 марта. По данным полиции, было задержано более 500 человек, нарушивших общественный порядок.

После этого в соцсетях появились массовые рассылки с призывами выйти на следующий несогласованный митинг 2 апреля. По факту распространения этой информации следователи возбудили дело по ч. 3 ст. 212 УК РФ "Призыв к массовым беспорядкам".