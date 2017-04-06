НАК: В Ингушетии обнаружен бандитский арсенал с гранатомётами

По предварительным данным, найденный схрон принадлежал бандитам международной террористической организации "Имарат Кавказ".

В Ингушетии обнаружен бандитский арсенал с гранатомётами. Об этом сообщает информационный центр НАК.

— В ходе проведения комплекса оперативных мероприятий органами безопасности во взаимодействии с органами внутренних дел Республики Ингушетия 6 апреля в селе Экажево Назрановского района на территории частного дома был обнаружен и обезврежен бандитский арсенал с большим количеством оружия и средств поражения, — сообщили в НАК.

По предварительным данным, найденный схрон принадлежал бандитам международной террористической организации "Имарат Кавказ"*, большинство главарей и членов которой ранее были уничтожены в ходе контртеррористических и специальных операций.

В тайнике находились два гранатомёта, 21 кумулятивный снаряд для противотанкового гранатомёта, около восьмисот гранатомётных боеприпасов, в том числе используемых бандитами для изготовления самодельных гранат, ручная противотанковая граната, 11 тысяч патронов различного калибра.

После извлечения оружия и боеприпасов из тайника они будут со всеми мерами предосторожности вывезены из населённого пункта и обезврежены.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда.