Facebook добавит инструмент для распознавания лженовостей

Только в Германии за ложные сведения, которые своевременно не будут удаляться, сети будет грозить штраф до 50 миллионов долларов.

В социальной сети Facebook появится новая кнопка, которая поможет пользователю разобраться, подлинна новость или она ложная. Об этом сегодня сообщили в компании.

— Когда люди нажмут на обучающий инструмент, расположенный рядом с новостями, они увидят больше информации и источники в центре помощи Facebook, включая советы о том, как распознать фейковые новости. Например, как проверить адрес веб-сайта, изучить источник и найти другие репортажи по теме, — сказал вице-президент по вопросам новостного обеспечения Facebook Адам Моссери.

Инструмент будет доступен на протяжении нескольких дней для пользователей 14 стран.

Facebook всё ещё остаётся под давлением недовольных тем, что в сети появляются и своевременно не удаляются фейковые новости. Так, в Германии обсуждается законопроект, согласно которому несвоевременное удаление ложных новостей может обернуться штрафом в 50 миллионов долларов. Тема стала резонансной после того, как сирийского студента, сфотографировавшегося с Ангелой Меркель, обвинили в экстремизме. Утка быстро разошлась по сети, и информацию долго не удаляли.

Молодой человек подал в суд на Facebook, однако там решили, что компания не должна активно искать и удалять клеветнические сообщения.

Сейчас процедура признания новости ложной выглядит так: пользователи жалуются на публикацию, указывая, что в ней находится неправдивая информация, а затем Facebook отправляет эти данные сторонним организациям, которые специализируются на проверке фактов на подлинность. Если эти организации определили, что новость является фейковой, то на публикации появляется отметка "оспаривается".