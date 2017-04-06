По делу о теракте в метро Санкт-Петербурга задержаны 8 человек

У подозреваемых изъяли взрывное устройство, идентичное обнаруженному в день трагедии на станции "Площадь Восстания".

По делу о теракте в петербургской подземке сотрудники ФСБ и МВД России задержали восемь человек, причастных к организации взрыва, из них шестеро — в Санкт-Петербурге и двое — в Москве. Об этом Лайфу сообщили в Следственном комитете РФ.

— В местах проживания названных лиц изъяты взрывное устройство, идентичное обнаруженному на станции "Площадь Восстания" Санкт- Петербургского метрополитена, огнестрельное оружие и боеприпасы, — уточнили в ведомстве. — В ближайшее время планируется обратиться в суд с ходатайством об избрании подозреваемым меры пресечения.

Взрыв прогремел 3 апреля в петербургском метро на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". По версии следствия, бомбу привёл в действие уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. Его личность подтверждена экспертизой ДНК.

Жертвами теракта стали 14 человек, включая самого смертника. Число пострадавших превысило 80 человек, три из них находятся в крайне тяжёлом состоянии.