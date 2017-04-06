Эрдоган назвал Европу центром нацизма и загнивающим континентом

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Эрдоган назвал Европу центром нацизма и загнивающим континентом

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Фото:© РИА Новости/Сергей Гунеев

Президент Реджеп Тайип Эрдоган на митинге в провинции Балыкесир на Северо-Западе Турции заявил о том, что Европе больше нечего сказать мировому сообществу. Слова Эрдогана цитирует агентство Anadolu.

— Европа исчерпала себя и пришла в то состояние, за которое заплатит высокую цену. Ценности, которые европейцы защищали веками, отвергнуты, — заявил Реджеп Эрдоган.

Отметим, это уже не первое подобное заявление президента Турции. Так, Эрдоган уже обвинял Германию в нацизме после того, как немецкие власти заблокировали выступление турецкого министра в ФРГ.

В конце марта турецкий лидер заявлял, что Европа стала "расистской, фашистской и жестокой".

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