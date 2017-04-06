Обнародован список задержанных по делу о взрыве в метро Санкт-Петербурга

Следственный комитет РФ обнародовал список из восьми человек, задержанных по делу о взрыве в метро Санкт-Петербурга. Шестеро из них взяты под стражу в Северной столице, двое — в Москве.

Задержаны следующие лица: Сейфулла Хакимов, Ибрагибжон Ерматов, Дилмурод Муидинов, Бахрам Ергашев, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф

Мирзаалимов, Шохиста Каримова и Содик Ортиков.

Напомним, взрыв на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" петербургского метро прогремел 3 апреля. Бомбу привёл в действие уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. Его личность подтверждена экспертизой ДНК.

По последним данным, жертвами теракта стали 14 человек, включая самого смертника. Число пострадавших превысило 80 человек. Трое из них находятся в крайне тяжёлом состоянии.