У задержанных по делу о взрыве в метро нашли ещё одну бомбу

Она аналогична той, которая была обнаружена в метро Санкт-Петербурга и обезврежена.

В Следственном комитете сообщили, что у восьми человек, задержанных по делу о взрыве в метро Санкт-Петербурга, нашли ещё одно взрывное устройство.

— В местах проживания названных лиц изъяты взрывное устройство,

идентичное обнаруженному на станции "Площадь Восстания" Санкт-

Петербургского метрополитена, огнестрельное оружие и боеприпасы, — отметили в СК РФ.

Вскоре следователи обратятся в суд, чтобы запросить арест задержанных. Ранее были названы их имена. Это Сейфулла Хакимов, Ибрагибжон Ерматов, Дилмурод Муидинов, Бахрам Ергашев, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Шохиста Каримова и Содик Ортиков.

Напомним, взрыв на перегоне петербургского метро прогремел 3 апреля. Бомбу привёл в действие уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. По последним данным, жертвами теракта стали 14 человек, включая самого смертника. Число пострадавших превысило 80 человек. Трое из них находятся в крайне тяжёлом состоянии.