Порошенко заявил, что Европа простирается от Лиссабона до Харькова

Президент Украины ранее отметил, что решение Европарламента — это ещё не открытие границ с Евросоюзом. Окончательное решение по либерализации визового режима вскоре примет Совет ЕС.

Президент Украины Пётр Порошенко с большим оптимизмом прокомментировал сегодняшнее решение Европарламента по упрощению условий въезда в Евросоюз для Украинцев.

Решение Европарламента — это значительно шире, чем свободные путешествия и свобода передвижения. Это — символ принадлежности Украины к общему европейскому цивилизационному пространству. Это яркий маркер того, что Украина — часть объединённой Европы, от Лиссабона до Харькова, и мы разделяем общие ценности Президент Украины Пётр Порошенко Фото: Flickr/ Сергій Ткаченко

По словам Порошенко, после сегодняшнего решения Европарламента ценность и привлекательность украинского паспорта возросли.

По новым правилам, для краткосрочных туристических и деловых поездок длительностью не более 90 дней виза украинцам больше не нужна (при условии наличия биометрического загранпаспорта). В ближайшее время все изменения должен одобрить Совет ЕС.

Отметим, три четверти украинцев (75%) не знают, как будет работать новый безвизовый режим с ЕС. К такому выводу пришли специалисты Киевского международного института социологии.