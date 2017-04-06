На Украине "декоммунизировали" медицину

Так в Киеве назвали перевод медучреждений с централизованной на автономную систему финансирования.

Украинский парламент проголосовал за новый закон, регулирующий финансирование медицинских учреждений. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" сообщила министр здравоохранения страны Ульяна Супрун.

— Местные советы получат возможность принимать решения о хозяйственной автономизации медучреждений, которые смогут самостоятельно вести хозяйство и привлекать дополнительные средства. Финансирование больниц за койко-места и инфраструктуру помещений изменится на оплату конкретных услуг, оказанных конкретному пациенту, — сказала она.

В своей публикации глава ведомства поблагодарила депутатов за "декоммунизацию украинской медицины".

Напомним, 4 апреля Ульяна Супрун сообщила, что намерена запретить на территории Украины продажу российских лекарств. Соответсвующее предложение она направила в кабмин.