Эстонские дети сдадут Тотальный диктант при помощи Lego

Впервые в Таллине пройдёт Bricks-экзамен, в котором кубики заменят буквы и слова.

В Таллине в Тотальном диктанте 8 апреля примут участие и малыши, только их будут тестировать с помощью конструктора Lego, сообщает портал Baltnews.

Формат Bricks-диктанта разработан методистом из Эстонии Натальей Иванищевой и создан специально для повышения грамотности у детей. Методика способствует развитию памяти, внимания, логического мышления, мелкой моторики рук, реакции, фонематического восприятия и пространственного мышления. Занятия уже проходят в крупнейшей в Эстонии школе робототехники и лего-конструирования.

Детский диктант будет проходить в течение 15 минут в группах от пяти до восьми лет. Механизм действий довольно прост: каждый ребёнок получает инструкции, набор кубиков и чистую пластину. Затем тренер диктует задание, которое нужно выполнить ребёнку на своей пластине.