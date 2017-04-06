Песков: Важно провести расследование трагедии в Идлибе

В Москве считают, что необходимо международное расследование трагедии, которая произошла в сирийской провинции Идлиб, где, по предварительным данным, от воздействия химического оружия погибло около 80 человек. Об этом заявил агентству Ассошиэйтед Пресс пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его мнению, было бы "несправедливо с точки зрения международного права" поступать иначе. Он подчеркнул, что армия Сирии — это "единственная сила в Сирии, которая способна оказывать сопротивление террористам".

Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ отметил, что поддержка Сирии со стороны России не безоговорочна — в современном мире это невозможно.

Напомним, первые свидетельства о возможной химической атаке в Идлибе появились в Сети 4 апреля. Согласно турецким источникам, от отравляющего газа погибло более 100 сирийцев, ещё 500 человек пострадали. Однако подлинной официальной информации о произошедшем озвучено не было.

Ранее Россия представила на рассмотрение на Совбезе ООН свой проект резолюции по расследованию инцидента в Идлибе. Москва настаивает на проведении реального расследования, а не назначении виновных до установления фактов.