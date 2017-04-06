В Торонто самолёт задержали из-за муляжа взрывного устройства у пассажира

Подозрительный предмет был обнаружен в дипломате сотрудниками американской таможни.

Сегодня в международном аэропорту Пирсон в Торонто самолёт, который должен был вылететь в Чикаго, был задержан, так как у одного из его пассажиров обнаружили муляж взрывного устройства. Об этом сообщает телеканал CBC.

Сообщается, что муляж находился в дипломате мужчины. Его обнаружили при досмотре сотрудники таможни. После этого всех пассажиров из самолёта высадили для того, чтобы провести повторный досмотр.

В настоящий момент безопасности пассажиров уже ничего не угрожает. Аэропорт работает в штатном режиме. Стоит заметить, что муляж обнаружили сотрудники американской таможни. Согласно правилам, всех пассажиров сначала досматривают канадские таможенники, а затем — американские.