В Москве убили врача-кардиолога

Полицейские выясняют обстоятельства гибели известного врача, работника одной из московских больниц.

Обезображенное тело Владимира Бабаева нашли в его квартире на востоке столицы сегодня около 16 часов. При осмотре криминалисты обнаружили семь ножевых ранений.

Как стало известно Лайфу, Владимира Бабаева незадолго до гибели повысили на работе. По словам соседей погибшего, трагедия произошла около четырёх часов утра: они услышали возню около входной двери в его квартиру и лай соседской собаки. В момент убийства Бабаев был в квартире один, семьи не оказалось дома. У погибшего врача остались жена и трое детей.

По факту убийства возбуждено уголовное дело, ведётся розыск причастных к жестокой расправе.

Владимир Бабаев — врач высшей категории, работал анестезиологом-реаниматологом в одной из столичных городских больниц.