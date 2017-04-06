Следственные действия СБУ затормозили выдачу загранпаспортов на Украине

Такая ситуация сложилась в результате "следственных действий сотрудников СБУ у одного из операторов связи".

Центры предоставления административных услуг и "Паспортные сервисы" Украины временно перестали оформлять и выдавать загранпаспорта (биометрических документов). По информации Государственной миграционной службы страны, причиной тому стали "следственные действия сотрудников СБУ у одного из операторов связи".

Как пояснили в госпредприятии "Документ", работа была приостановлена из-за проведения СБУ проверок в одной из телекоммуникационных компаний, обеспечивающих защиту каналов связи. В компании сетуют, что оказия произошла как раз в тот день, когда Европарламент принял решение о безвизовом въезде украинцев в Евросоюз.

Напомним, по новым правилам для краткосрочных туристических и деловых поездок длительностью не более 90 дней виза украинцам больше не нужна (при условии наличия биометрического загранпаспорта).

Пресс-секретарь ГП "Документ" Владимир Полищук считает, что проблемы заключаются в том, что, во-первых, не работают спецканалы связи, которые обеспечивают защиту информации, предоставляемой через соответствующие серверы на Государственную миграционную службу.

— Служба безопасности Украины сейчас проводит проверки, возможно, изымает серверы, в одной из компаний телекоммуникационных, которая, имея лицензию, предоставляет услуги защиты информации и предоставляют эти защищенные каналы связи, — сказал Полищук в эфире телеканала "112".

Ранее стало известно, что сайт украинского ГП "Документ" обвалился из-за наплыва желающих оформить новый биометрический заграничный паспорт.