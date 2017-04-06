Глава Пентагона предложит Трампу ударить по Сирии крылатыми ракетами

Ранее Дональд Трамп категорически осудил химическую атаку в Сирии, которую якобы устроили представили правительственной армии.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис намерен предложить президенту США Дональду Трампу нанести удар крылатыми ракетами по Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку в провинции Идлиб. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на источники.

— Мэттис расскажет Трампу во Флориде о некоторых вариантах, один из которых представляет собой удар крылатыми ракетами с кораблей ВМС, — сообщил сегодня ведущий телеканала.

Отмечается также, что Трамп доверяет Мэттису и во многом полагается на его мнение.

Напомним, ранее западные СМИ сообщили о химической атаке в городе Хан-Шейхун сирийской провинции Идлиб, которая унесла жизни более 80 человек.

При этом в Минобороны РФ утверждают, что сирийские ВС не предпринимали противозаконных действий, а нанесли удар по складам террористов, где и хранилось химоружие.