Лукашенко нашёл выход из ситуации с ценой на российский газ

Россия компенсирует Белоруссии высокую цену на свой газ за счёт реэкспорта нефти белорусской стороной.

"Коридор" между ценой на российский газ, которую просит Москва и которую желает Минск, будет компенсирован за счёт реэкспорта российской нефти белорусской стороной. Этот формат в интервью телеканалу "Мир" раскрыл президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Признав, что Белоруссия платит за газ "приличную цену", Лукашенко отметил, что "развязку" по этому вопросу они нашли совместно с президентом России. Он подчеркнул, что "на нефть цены приемлемые, тут проблем нет и не будет".

В частности, пояснил белорусский президент, в ближайшее время будет завершена модернизация белорусских нефтеперерабатывающих заводов.

— Закончим — выход светлых нефтепродуктов будет 95%, тогда вопрос по нефти отпадёт сам по себе. Мы сможем с любого рынка покупать нефть, перерабатывать и получать прибыль, — пояснил белорусский лидер, добавив, что россияне "это понимают".

Президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с Александром Лукашенко 3 апреля сообщил, что в нефтегазовой сфере им удалось урегулировать спорные вопросы.