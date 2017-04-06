СМИ: Лавров и Тиллерсон провели переговоры об инциденте с химоружием в Сирии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава государственного департамента США Рекс Тиллерсон провели сегодня переговоры о ситуации в Сирии, где, по предварительным данным, около 80 человек погибло в результате применения химического оружия. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, глава Госдепа готовится сделать заявление по Сирии.

Напомним, первые данные о химической атаке в Идлибе появились в Интернете 4 апреля. Подлинной официальной информации о произошедшем озвучено не было. Ранее Россия представила на рассмотрение на Совбезе ООН свой проект резолюции по расследованию инцидента в Идлибе. Москва настаивает на проведении реального расследования, а не назначении виновных до установления фактов.