Литовский депутат сравнил страну с Сахарой из-за массовой эмиграции

Согласно статистическим данным, население Литвы с 1990 года сократилось с 3,7 миллиона до 2,8 миллиона жителей.

Лидер литовской партии "Порядок и справедливость" Ремигиюс Жемайтайтис в публикации на своей странице в "Фейсбуке" сравнил Литву с пустыней Сахара, с территории которой массово эмигрируют граждане. По его словам, 45% территории страны представляет собой малонаселённые пункты.

— Статистика малонаселённых районов Литвы уже напоминает пустыню Сахару: от двух до пяти человек приходится на один квадратный километр, хотя, по данным ООН, Литва относится к наиболее комфортным для жизни краям, — написал парламентарий.

Также он привёл статистические данные, согласно которым за последнюю четверть века население страны сократилось с 3,7 миллиона до 2,8 миллиона жителей.

Жемайтайтис отметил, что Литва, на территории которой нет катастроф, войн и засухи, была наиболее заселена, когда была частью Российской империи.