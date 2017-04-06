Двух человек расстреляли на северо-востоке Москвы

В Москве во дворе жилого дома на улице Космонавтов неизвестный открыл стрельбу. В результате двое человек оказались ранены, получив лёгкие ранения. Решается вопрос об их госпитализации.

На месте работают сотрудники скорой помощи и полиции. Как стало известно Лайфу, одним из пострадавших оказался мужчина 46 лет, кроме того, пострадала его супруга.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили Лайфу, что конфликт произошёл между четырьмя людьми.

— В компании во время употребления спиртного между отдыхающими произошёл конфликт. Двое из них открыли стрельбу из травматического пистолета по мужу и жене, после чего скрылись с места происшествия. Пострадавшая женщина позвонила в полицию и службу скорой медицинской помощи, — добавили в ведомстве.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.