Си Цзиньпин прибыл в США для встречи с Трампом

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Си Цзиньпин прибыл в США для встречи с Трампом

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Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Главы двух стран обсудят вопросы двустороннего сотрудничества и обеспечения международной безопасности.

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в США для встречи с Дональдом Трампом. Самолёт китайского лидера приземлился в аэропорту Палм-Бич во Флориде, передаёт Fox News.

Известно, что встреча двух глав пройдёт в резиденции Трампа в Мар-о-Ларго. Вместе они обсудят вопросы двустороннего сотрудничества и обеспечения международной безопасности.

Ранее Трамп написал в своём микроблоге в "Твиттере", что его встреча с Си Цзиньпином будет "очень сложной.

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