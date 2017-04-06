Си Цзиньпин прибыл в США для встречи с Трампом

Главы двух стран обсудят вопросы двустороннего сотрудничества и обеспечения международной безопасности.

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в США для встречи с Дональдом Трампом. Самолёт китайского лидера приземлился в аэропорту Палм-Бич во Флориде, передаёт Fox News.

Happening Now: China's President Xi arrives in Florida for high-stakes summit. pic.twitter.com/xyErqa6yp3 — Fox News (@FoxNews) 6 апреля 2017 г.

Известно, что встреча двух глав пройдёт в резиденции Трампа в Мар-о-Ларго. Вместе они обсудят вопросы двустороннего сотрудничества и обеспечения международной безопасности.

Ранее Трамп написал в своём микроблоге в "Твиттере", что его встреча с Си Цзиньпином будет "очень сложной.