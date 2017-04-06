Тиллерсон призвал к отставке Асада после химической атаки в провинции Идлиб

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Тиллерсон призвал к отставке Асада после химической атаки в провинции Идлиб

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Фото: © REUTERS/Joshua Roberts

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил о том, что президент Сирии Башар Асад должен уйти в отставку после химической атаки в провинции Идлиб, жертвами которой стали около 80 человек, а пострадало ещё свыше 500.

Американские власти, несмотря на заверения сирийских властей о том, что армия САР не имеет химического оружия, возложили ответственность на Дамаск за трагедию в Идлибе. Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что после инцидента он стал хуже относиться к Асаду. Более того, он не исключил, что США примут военные меры против Сирии.

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