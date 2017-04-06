Reuters: Химатака в Идлибе может стать одной из тем диалога Трампа и Путина

Дональд Трамп в ходе диалога с президентом России Владимиром Путиным может поднять вопрос химической атаки в сирийском Идлибе. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, на эту тему американский президент с Путиным "ещё не говорил", но добавил, что "в какой-то момент возможно".

Комментируя вопрос необходимости ухода Башара Асада с поста президента Сирии, Трамп заметил, что "что-то должно произойти".

— То, что произошло в Сирии — оскорбление всего человечества, а он там, и он руководит делами, так что что-то должно произойти, — цитирует агентство Трампа.

Напомним, 4 апреля стало известно о 80 жертвах атаки с применением химического оружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб. Также сообщается о 200 раненых. Оппозиционеры возложили ответственность за атаку на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии обвинения в свой адрес опровергло, возложив вину на боевиков и их покровителей.

Сам Асад также утверждает, что против собственного народа правительство Сирии не применяло оружие массового поражения, включая химическое оружие. В 2013 году Дамаск дал согласие на уничтожение своих складов с химоружием, напомнил Асад.