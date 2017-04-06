Десятки тысяч москвичей пришли на акцию памяти жертв теракта в Петербурге

Более 50 тысяч москвичей посетили сегодня акцию памяти жертв теракта в петербургской подземке, которая прошла на Манежной площади. Об этом заявила пресс-служба столичного ГУ МВД.

Собравшиеся минутой молчания почтили память погибших в результате взрыва в вагоне поезда и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.

Своё неравнодушие к произошедшей трагедии выразили и знаменитости: на большом экране, установленном на месте проведения акции, показали ролик, в съёмках которого приняли участие конкурсантка "Евровидения-2017" Юлия Самойлова, певец Николай Басков, певица Валерия, футболист Павел Погребняк и другие известные персоны. Все они произносили лишь одну фразу: "Питер, надо жить!"