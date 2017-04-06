Процедура отзыва Кличко с поста мэра началась в Киеве

Если инициаторам сбора подписей удастся выполнить все требования закона, то выборы нового главы города пройдут уже в конце 2017 года.

Инициативная группа территориальной общины Киева начала сбор подписей за отзыв мэра украинской столицы Виталия Кличко и прекращение его полномочий. Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

Для того чтобы убрать Кличко с места главы города, организаторам необходимо собрать почти 393 тысячи подписей. Тогда следующим шагом станет подача соответствующего заявления в Киевскую городскую территориальную избирательную комиссию для проверки подписей и принятия решения о снятии мэра столицы.

Представитель инициативной группы Андрей Карпенко заявил, что сбор подписей за отзыв главы города — это прецедент.

— Впервые в стране избиратели проявили активную гражданскую позицию и публично заявили о своём недовольстве руководством столицы. Почему это произошло? Потому что бездействие Виталия Кличко, его неудачное управления Киевом, равнодушие к проблемам города и мнению общественности перешли все границы, — приводит слова Карпенко "112 Украина".

Если инициаторам сбора удастся выполнить все необходимые требования, то выборы нового главы Киева могут состояться уже в ноябре-декабре 2017 года.