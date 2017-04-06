Россия созвала консультации в СБ ООН по проекту резолюции о трагедии в Идлибе

Российская делегация инициировала проведение консультаций по проекту резолюции по инциденту с применением химического оружия в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщила пресс-служба постоянного представительства РФ при ООН.

Ожидается, что обсуждения начнутся около 1:30 мск в пятницу, 7 апреля.

Напомним, около 80 мирных жителей погибли и свыше 500 пострадали в результате распространения отравляющего вещества в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб 4 апреля. По одной из версий, выпущенный самолётом сирийских ВВС снаряд угодил в лабораторию, где боевики изготавливали химическое оружие, что и привело к выбросу газа. Однако Запад обвиняет сирийские власти и лично Башара Асада в проведении целенаправленной химической атаки, жертвами которой стали мирные граждане.