Тиллерсон, будучи в Москве, подтвердит политику санкций в отношении России

Госдеп предупреждает, что санкции не будут пересмотрены до того времени, пока Россия не изменит позицию по Украине и Крыму.

В ходе своего визита в Москву госсекретарь США Рекс Тиллерсон подтвердит, что антироссийские санкции не будут пересмотрены до того времени, пока Москва не изменит свою позицию по отношению к Крыму и Украине. Об этом журналистам заявил высокопоставленный американский чиновник.

По его словам, Тиллерсон будет оказывать давление по украинскому вопросу, чтобы РФ "соблюдала обязательства в соответствии с минскими договорённостями". Госсекретарь США повторит, что санкции останутся в силе до того времени, "пока Россия не отменит действия, которые их вызвали", сказал чиновник.

Он добавил, что в той же степени это относится к американским санкциям по Крыму. В целом же, констатировал дипломат, в ходе встречи не будет "каких-то сюрпризов".

Визит Тиллерсона в Россию ожидается 11–12 апреля.