Полиция Ростова-на-Дону проверяет все "рено-логан" из-за взрыва фонарика у школы

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Полиция Ростова-на-Дону проверяет все "рено-логан" из-за взрыва фонарика у школы

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Сотрудники ростовской полиции проверяют все автомобили марки Renault Logan после того, как оперативники получили информацию, что предполагаемый организатор взрыва прибыл к школе на такой машине.

По словам источника Лайфа в правоохранительных органах, полицейские будут останавливать все автомобили "Рено-Логан", переписывать данные их водителей, после чего рапортовать начальству.

Напомним, сегодня утром рядом с одной из школ Ростова-на-Дону прогремел взрыв самодельного взрывного устройства, в результате чего пострадал 46-летний Дмитрий К. В Росгвардии уточнили, что злоумышленники замаскировали устройство под фонарик, который к тому же был включён — вероятнее всего, для привлечения внимания.

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