Подростки опрокинули машину, уходя от полицейской погони в Архангельске

Сегодня около 21:00 по местному времени на переезде через железнодорожные пути в районе улиц Белогорской и Силикатчиков в Архангельске, уходя от погони полиции, перевернулась машина с десятью подростками.
По информации пресс-службы УМВД России по Архангельской области, все десять пассажиров — несовершеннолетние. По сообщению источника, у троих из десяти пострадавших обнаружены травмы позвоночника.
За рулём находился 16-летний подросток. По словам очевидцев, один из молодых людей ехал в багажнике.
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