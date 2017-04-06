Подростки опрокинули машину, уходя от полицейской погони в Архангельске

По сообщению источника, в машине ВАЗ-2109 находилось десять человек, все они пострадали.

Сегодня около 21:00 по местному времени на переезде через железнодорожные пути в районе улиц Белогорской и Силикатчиков в Архангельске, уходя от погони полиции, перевернулась машина с десятью подростками.

По информации пресс-службы УМВД России по Архангельской области, все десять пассажиров — несовершеннолетние. По сообщению источника, у троих из десяти пострадавших обнаружены травмы позвоночника.

За рулём находился 16-летний подросток. По словам очевидцев, один из молодых людей ехал в багажнике.