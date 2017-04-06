Макрон выступил за военную операцию в Сирии под эгидой ООН

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Макрон выступил за военную операцию в Сирии под эгидой ООН

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Фото: © REUTERS/Lionel Bonaventure

При этом, по мнению политика, приоритетом должна оставаться борьба с террористами из ИГИЛ.

Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон выступил за проведение военной операции в Сирии, если вина Башара Асада в химической атаке на мирных жителей провинции Идлиб будет доказана.

— Это не первое преступление Асада — там уже было 2013 нападений с применением химического оружия. Нам нужно международное вмешательство. Я выступаю за операцию под эгидой ООН, — цитирует Макрона издание Le Figaro.

В то же время политик отметил, что приоритетом должна оставаться борьба с террористической группировкой ИГИЛ*.

* Организация запрещена на территории России по решению Верховного суда.

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