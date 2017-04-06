Перестрелка, в которой пострадали двое, произошла из-за беременной девушки

Стали известны подробности перестрелки, которая произошла сегодня в столице во дворе одного из домов по улице Космонавтов. Оказалось, что инциденту предшествовала ссора между участниками перестрелки и беременной девушкой.

Как удалось выяснить Лайфу, за обиженную молодую женщину вступились её отец и его друг — они встретились с мужчинами, оскорбившими девушку, но те открыли огонь на поражение из травматического пистолета. В результате пострадавшие получили ранения и сейчас находятся в больнице.

Стрелявшие тем временем скрылись с места происшествия на автомобиле. Полиция ведёт разбирательство по факту произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.