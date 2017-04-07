Американская разведка подозревает, что Асад уничтожил не всё химоружие

Источники в спецслужбах США полагают, что какая-то часть данного вида вооружения не была ликвидирована, как объявила Организация по запрещению химического оружия.

Разведывательные ведомства США подозревают президента Сирии Башара Асада в том, что он оставил на территории страны часть запасов химического оружия или его компонентов. Представитель разведки США пояснил агентству Reuters, что Асад, по мнению американских разведчиков, не предъявил остатки химоружия Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

— Мы никогда не верили Асаду и его режиму на слово, когда они говорили о передаче всего запаса химического оружия, — подчеркнул неназванный представитель разведсообщества.

По его словам, президент Сирии регулярно показывал свою готовность использовать сохранившееся химическое оружие для нападения и "терроризирования собственного народа".

Напомним, Дамаск в 2013 году дал согласие на уничтожение своих складов с химоружием. Официальные источники утверждают, что у правительства Асада нет запасов такого вида вооружения.

4 апреля стало известно о 80 жертвах атаки в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб, прошедшей с применением химоружия. Оппозиционеры возложили ответственность за эту акцию на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии обвинения отвергло и возложило вину на боевиков и их покровителей.