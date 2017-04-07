Совбез ООН решительно осудил северокорейские испытания баллистических ракет

По мнению членов СБ ООН, действия КНДР увеличивают напряжённость в регионе и за его пределами.

Совет Безопасности ООН осудил последний запуск баллистической ракеты, произведённый Северной Кореей, и потребовал от руководства страны прекратить все ракетные испытания.

В международной организации отметили, что своими действиями руководство КНДР не только нарушает санкции ООН, но и "значительно увеличивает напряжённость в регионе и за его пределами".

Все 15 стран — членов СБ ООН выразили "крайнюю обеспокоенность в связи с дестабилизирующим поведением и вопиюще провокационным нарушением предписаний Совета безопасности". Кроме того, отмечается в документе, разработка и испытание ракет требует значительных средств, которые могли бы пойти на нужды народа Северной Кореи.